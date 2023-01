Joel SAMAMA

Après plusieurs années comme directeur dexploitation dans différents secteurs de lalimentaire.Jai décidé de me lancer dans lentreprenariat en ouvrant mon propre restaurant.Après 8 années à developper mon entreprise ,jai décidé, riche de toutes ces expériences de faire partager celles ci.

Le management, lanimation, laccompagnement et la formation sont des points fort de ma personnalité et je souhaite à travers un nouveau challenge continuer à les développer dans une entreprise en développement.