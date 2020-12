Amine CHRAIBI

Avec un BTS en 2002 je suis entré dans la vie active suite à un stage Professionnel de 18 mois Au département de restauration a Disney Land Hotel Au parc d'attraction international Disney land Paris.

le stage s'est déroulé au service cuisine California Gril, Théme Gastro, Restaurant Invention Théme Buffet, élu star marocain de gastronomie 2003 à Disney land

8 ans d'expérience dans le secteur commercial,et dans le secteur de la restauration Vernet conseil, Classe croute , Terminus nord, Sodexo santé, sodexo ,entreprises, elior, arpège, avenance, la criée, Groupe Flo Bistrot romain Cadires, Bistrot romain Gobelin.

avec une excellente présentation, je suis reconnu pour mon professionnalisme, mon sens d'adaptation, mon contacte facile, dynamique, volontaire et ambitieux, je suis audacieux et sérieux

j'aime apprendre et faire apprendre aux autres, polyglotte, mon interssement pour les langues m'ouvre l'opportunité de communiquer avec des gents de differents horizons qui m'aide à échanger donc a m'enrichir d'avantage, mon ambition d'évoluer dans des fonctions d'éxploitation est tres forte.

avec la volonté tout deviens possible.



Mes compétences :

Prospection

Management

Fonction tutorale

Maîtrise de la méthode Haccp

Communication

Planification

Animation d'équipe