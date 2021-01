Joel VINEL

Après des études en informatique, j'ai intégré la SSII Egos Informatique en tant qu'Analyste Développeur. Puis, j'ai rejoint la Ville de Puteaux en 1985.

La diversité et l'évolution proposées tant sur le plan informatique que de la carrière m'a poussé à m'y investir et à y rester.

J'ai passer les concours pour devenir titulaire et faire évoluer mon poste vers celui de Chef de Projet, Ingénieur Territorial.

Mes responsabilités couvrent les domaines aussi variés que l'élaboration du budget, le suivi des services, la responsablité d'application, l'interface avec les fournisseurs, la mise en place de projet, la rédacton de Cahier des Charges, la structuration du travail et la mise en place de procédure en interne, ...

Les Projets dont j'ai été chargé vont de la responsabilité de la mise en place de l'euro, à l'informatisation des marchés publics et des services techniques en passant par l'informatisation des Journées electorales.

Sur la période concernée à la Ville de Puteaux, j'ai participé à l'informatisation de la presque totalité des services.



Mes compétences :

Gestion de projet

Conduite de projet

Développement durable

Statistiques

ITIL

Gestion budgétaire

Agile Development

R&D

Conception Innovante