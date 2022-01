Joelle MARTIN

Formatrice en secrétariat (communication, organisation) - bureautique et Techniques de recherche d'emploi.

Après diverses expériences comme assistante, j'ai souhaité transmettre mon savoir faire, ma pratique professionnelle. J'ai pu intervenir auprès de publics différents : jeunes en BTS, demandeurs d'emploi.

J'apprécie l'animation d'un groupe et l'accompagnement dans le parcours de formation et de recherche d'emploi.

Je réalise également de l'accompagnement individuel dans la recherche d'emploi.



Mes compétences :

Bureautique

Recrutement

Accompagnement

Formation