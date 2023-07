Pierre-Yves LAMBALLAIS

De formation économique et statistique (bac+5) - Rennes 1,

en qualité de

Chargé de mission, Chef de service, Membre de Comité de Direction PME, Formateur

je produis autour de 3 axes :



Rédiger, Former, Prospecter





> Rédiger



- Etudes économiques incluant notamment le traitement des données par analyse multivariée



Réf : CCI Rennes, Comité économique et social de Bretagne - Transports, Ministère de la santé, CIRREES/CNRS



- Enquêtes - téléphone et terrain



Réf : Sippa (services métallurgiques - profilage d'acier), ESP (enseignes lumineuses), Fleurus (édition), Bouygues immobilier, Ecoute et Qualité (conseil), CCL Woodward (centres d'appels), Agefos-PME (formation)



- Documents institutionnels



Réf : PV CA, PV AG, Réglement intérieur (Aiguillon)





- Documents promotionnels



Réf : Invitations (Aiguillon, Le Toit Champenois, COPLER), Fax mailing ( Sippa, Sogicom), Histoire d'entreprise (Classé 8ème parmi 100 participants au concours national "100 ans d'immobilier - Les Entreprises se racontant (Le Toit Champenois) -- Plaquette (La GI)



- Documents d'organisation



Réf : Systéme Management de la Qualité certifié ISO 9001 par Det Norske Veritas (Burodem), Evaluation investissements de productivité ( Aiguillon), Cahier des charges pour logiciels spécifiques ( Aiguillon), Projet d'entreprise (Le Toit Champenois)









> Former



- Proposition et Gestion de Budget-formation en croissance - de 0,8% à 2,5% de la masse salariale - alors que l'effectif augment de 80 à 125 personnes (Aiguillon)



- Animation en présentiel de 10 000 heures de cours



. langue française : Maths, Stat, Eco-Droit, Eco- Gestion, Gestion de développement de l'Unité commerciale, PSE, Tests psychotechniques, Management des entreprises, ISO 9000, KPI, Institutions françaises, Se préparer à l'oral, Gestion des conflits, Droit du travail, Management de projet, Droit médical, prospection commerciale pour des professionnels de CAP à M2 (Unversités, CFA et centres de formation privés)



. langue anglaise : Techniques de recherche d'emploi (primo-arrivants) et Négociation internationale (ENPC)





> Prospecter



- Téléphone et terrain - et notamment, animation de plateaux de téléacteurs - qualification de fichiers, prise de rendez-vous (Dawson - gestion d'abonnements), Vocalpub - publicité vocale), Prescott - base de données programmes de TV, MIS - multimédia), Sogicom - conseil ISO 9001 Version 2000), Sippa - profilage d'acier, ESP -enseignes lumineuses, Althéo - conseil en reprise d'entreprises, France Telecom - numeris)







Anglais courant - English Fluent "Inernational Alumni" pour Cape Cod Sea Camps, Brewster, Mass., USA



Mes compétences :

Pédagogie

Formation professionnelle

Ressources humaines

PME

Management

Enquêtes

Rédactionnel

Prospection

Conduite du changement

Marketing

Coaching

Relations Publiques

Voix Off

Téléprospection

Prise de rendez vous

Apprentissage

Comédien publicitaire

Silhouette film

Top calls

Cartographie des processus

Ingénierie de productivité

Qualité ISO 9001