Norbert GERARD

L'optimisation de ressources - L'éveil des talents



Ancien sportif de haut niveau, reconverti dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel, mon expérience de la compétition sportive et des challenges professionnels en tant que manager de projets, d'équipes multidisciplinaires et multiculturelles, complétée par mon intérêt pour les sciences humaines, m'a permis de développer tout au long de mon parcours de vie une certaine expertise au regard de la dimension humaine, que je souhaite mettre, aujourd'hui, au service des professionnels du monde de l'entreprise, du sport de haut niveau et du spectacle en vue d'optimiser leurs ressources pour mieux faire face aux défis et aux exigences d'un monde en perpétuel mouvement.



En ce sens, je me définis comme un "Optimisateur de ressources" et un "Éveilleur de talents".



Mes compétences :

Coach Professionnel, individuel et d'équipe

Formateur-Consultant

Directeur de production de films publicitaires

Praticien en Sophrologie