Helena FREMONDIERE

Grandes Entreprises, PME, TPE, Collectivités, Associations...

Dirigeants, Managers, DRH...



La richesse de votre structure repose avant tout sur sa force humaine !



Je vous accompagne afin de développer par l'Humain la performance professionnelle au sein de votre structure, en individuel et en équipe :

- coaching pour développer votre activité (nouveaux produits, nouveaux services...),

- coaching pour appréhender le changement (regroupement, évolution de postes...),

- formations et conseils à disposition.



https://www.helancoachpro.fr



Après 17 ans passés dans le monde de l'industrie agro-alimentaire, dont les 10 dernières années à la direction d'un service R&D, puis d'un site de production et membre du Comité de Direction, ce parcours m'a donné une très bonne vision des rouages, des objectifs, des orientations qui jalonnent la vie d'entreprise. Ce fut par ailleurs une véritable aventure humaine, riche d'enseignement, d'épanouissement, de découverte, qui me permet aujourd'hui de vous accompagner en m'adaptant spécifiquement à vos objectifs.



Mon crédo : La culture du résultat et la conviction que la seule connaissance utile est celle que l’on découvre soi-même.



Mon éthique :

- Liberté (d’expression, de pensée, d’action)

- Neutralité (Confidentialité, Respect mutuel, Non jugement)

- Authenticité (Bienveillance, Empathie, Assertivité)



« Si vous pensez que l’aventure est dangereuse, je vous propose d’essayer la routine… elle est mortelle » [Paulo Coelho]



Mes compétences :

Coaching professionnel

Technologie Alimentaire

Management

Qualité client

Développement produit

Gestion de projet

Team building

Cohésion en équipe

Nutrition animale

formulation

Gestion de la production

Conduite du changement

Conception de produit

Évaluation sensorielle

Amélioration continue