Philippe VANDEVILLE

20 ans d'expérience professionnelle, en tant que Chef de Projet et Responsable Qualité - Environnement - 5S, dans le secteur électronique et ferroviaire, pour des clients grands comptes comme le Parlement Européen, Alstom, SNCF, ABB U.K., CHUBB Australie, SANEF, EDF,etc.

Chef de Projet, j'ai géré des contrats à hauteur de 50 M€.

Responsable Qualité, notre usine a été certifiée ISO 9001 avec 0 remarque.

J'ai par ailleurs été Formateur salarié dans mes différents domaines de compétences.



Depuis 2009, je transmets mon savoir-faire et je propose :



1) Des FORMATIONS - en FRANÇAIS et en ANGLAIS - en :

Gestion de Projet

Lean Management

Qualité / Sécurité / Environnement



J'anime ces formations en entreprises, collectivités territoriales et écoles supérieures.

Je propose aussi des CONFÉRENCES sur mes différents thèmes de compétences.



2) Des MISSIONS en TEMPS PARTAGE dans les entreprises, pour les aider à améliorer leurs pratiques de gestion de projet et leurs démarches damélioration continue.



3) En tant que Formateur culturel, par une approche originale, des parcours "Apprenons à regarder" : visites de musées et visites virtuelles ... pour les CE, entreprises, maisons de retraite, associations, écoles.

Visitez http://apprenonsaregarder.over-blog.com/

Mes formations (1) sont ainsi "illustrées".



