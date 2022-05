Joëlle PINLOCHE

Plus de 30 ans d'expérience de Généraliste en Ressources Humaines acquise au sein dentreprises françaises, internationales ou globales.

Jai pu évoluer dans différents secteurs industriels et de services, essentiellement B to B, avec des fonctions opérationnelles et en mode projet, au contact de populations dingénieurs et de vendeurs, et en interaction avec des interlocuteurs de tous niveaux.

Les Ressources Humaines gèrent la première richesse de lentreprise. Par sa position au carrefour des différentes organisations, elle est la fonction clef pour le développement, ladaptabilité et la pérennité de lentreprise à son business.

Curieuse, pragmatique, empathique, jai particulièrement exprimé mes compétences dans le développement des équipes, la gestion d'équipes, le support au management et les projets de transformation et de simplification des RH.

____________________________________________________________________________________________

More than 30 years of experience as a Human Resources Generalist in French, international and global companies.

I have been able to work in various industrial and service sectors, mainly B to B, with operational and project mode functions, in contact with populations of engineers and salespeople, and in interaction with people of all levels.

Human Resources is the company's primary asset. By its position at the crossroads of the different organizations, it is the key function for the development, adaptability and sustainability of the company to its business.

Curious, pragmatic, empathetic, I have particularly demonstrated my skills in team development, team management, management support and HR transformation and simplification projects.