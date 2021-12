Johan BASILE

Dynamique et motivé, j'ai eu l'occasion de travailler dans les sociétés telles que FEEDER (revendeur à valeur ajoutée) ou encore Euriware (SSII et filiale du groupe AREVA) où j'ai pu développer des compétences en Tierce Maintenance Applicative et en base de données.



Je suis actuellement en CDI et j'exerce le métier de développeur web / mobile au sein de la société Synertic dans lequel je suis monté en compétence dans les domaines suivant :



- HTML 5 / CSS 3 / JavaScript / AJAX (Développement de Back Office et Front Office)

- Framework Bootstrap 2 et 3 de twitter.

- Développer en PHP Objet avec le Framework Zend, Zend 2 (MVC) et codeigniter

- Corriger des Bugs applicatifs sur Silverlight 5 (MVVM) / C# / VB.NET

- Développer une application IOS (Objective-C) maintenant disponible sur le store d'apple (JobInPaca, PhytoScan ou encore PMI France) .

- Java FX



A terme, j'aimerai avoir la casquette de chef de projet en effet je prends un réel plaisir à suivre, définir le périmètre fonctionnel, planifier, maîtriser un projet ou encore être en contacte directe avec le client. J'ai eu l'occasion de mettre en pratique mes compétences de management pour la société Mediaco.



Leurs besoins étaient de créer une application mobile IOS et Android disponible aujourd'hui sur les store publiques.



Mes compétences :

