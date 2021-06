Johan LE ROCH

Ma formation et mon expérience professionnelle m'ont permis de me spécialiser dans l'étude et le développement d'applications de type client léger (web) et client lourd (application de bureau). L'environnement majoritairement utilisé étant les technologies .NET.



Cependant, en dehors du travail, lorsque le temps s'offre à moi, je m'intéresse également au développement mobile et développement de jeux vidéos. (iOS, Windows Phone, Android, AngularJs, Unity3D, Unreal Engine 4).



Mon site perso est disponible ici : http://xorg.io/



Mes compétences :

JavaScript

AngularJS

CSS 3

HTML 5

Sass

Bootstrap

Zurb foundation

LESS

SQL

ASP.NET MVC 5