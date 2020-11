Johana OSTY

Travailler chez Korus, c’est avoir les avantages d’un groupe (organisation structurée, projets de développement, perspectives d’évolution…) tout en ayant l’esprit d’une Start-up (dynamisme, équipe jeune, souplesse, créativité et initiatives bienvenues…)



Notre mission, créer les espaces de demain !



Alors, si ça vous tente, rejoignez-nous !



L’ENTREPRISE KORUS



Le groupe Korus est spécialisé en Architecture & Ingénierie du Bâtiment pour les Espaces Bancaires & Mutualistes, les Espaces de Bureaux & Tertiaires, les Commerces en réseaux et bien d’autres projets d’envergure.



Nous accompagnons nos clients dans la conception, la rénovation, la réhabilitation et la gestion de leurs espaces, tout au long de leur cycle de vie en proposant des solutions adaptées à leurs projets :



– CONCEPTION (STRATEGIE ET DESIGN)

– CONTRACTANT GENERAL (ETUDES ET REALISATION)

– MOBILIER ET AGENCEMENT

– SAV ET GESTION TECHNIQUE



N'hésitez pas à consulter nos opportunités professionnelles sur www.korus.fr et à me contacter sur : recrutement@korus.fr.



A très vite !



