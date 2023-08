Emilie CHAVERIAT

Viveris est un groupe de conseil et d'ingénierie spécialisé dans la conduite et la réalisation de projets dans les domaines de l'informatique et de l'électronique.



Nos activités :

*Ingénierie des SI -> Conception et développement logiciel, Machine Learning / IA, Systèmes préventifs / prédictifs, Intégration GED/Workflow/Master Data

*Ingénierie indus -> IoT, Systèmes préventifs et prédictifs, Conception électronique et Développement embarqué

*Infrastructures -> On premise et Cloud, Cybersécurité, Sauvegarde et sécurisation des données sensibles



Nos projets => https://www.viveris.fr/nos-projets/



Nos valeurs : Partager, Innover, Simplifier



Nos atouts : #entreprise indépendante #entreprise familiale #proximité managériale #diversité de projets



S'engager avec Viveris, c'est l'assurance de relever des défis techniques et humains tout en travaillant sur des projets innovants dans un environnement collaboratif et solidaire.