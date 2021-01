Johann AUGUSTO

J'ai la responsabilité commerciale des départements du 18-28-45, pour l’agence d’Orléans.

Je m’occupe de réaliser des diagnostiques et chiffrages pour la maîtrise des nuisibles, l’hygiène de l’air, l’assainissement et la protection incendie.

Je reste à l’écoute du client pour déterminer la meilleure solution en matière d’hygiène et de sécurité pour les personnes et les biens.



Mes compétences :

Coordination de travaux

Maitrise d'oeuvre

Dessin technique

Prospection de clients

Suivi de chantiers

Dessin 3D

Gestion de projet

Audit

Suivi clients