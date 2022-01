Johann PICHOT

Pour me présenter, je fais le choix de vous transmettre le message envoyé aux collaborateurs et à l'ensemble de mes interlocuteurs avec qui nous avons travaillés, pour l'accompagnement de l'agence Serpe de la Roche sur Yon :



Bonjour à tous,







Depuis deux ans déjà, nous nous sommes accompagnés mutuellement pour aller plus loin sur notre chemin, cela a permis à Lagence Merceron environnement (Chantonnay 85) de poursuivre le sien et de devenir lAgence Serpe de La Roche-sur-Yon.



Depuis toujours, jai pour souhait à laube de ma fin de vie de pouvoir me retourner et me dire que je n'ai abîmé ou délaissé personne sur mon chemin et que je me suis réalisé.



Cette dernière ma invité à trouver lultime rebondissement qui me permettra de finaliser ma carrière en pleine adéquation avec ma psychologie, ma façon dêtre.



En ces mots je viens vous annoncer que suite à un accord commun, avec Armand WIEDEMANN-GOIRAN notre président, je quitte lentreprise Serpe ce jour à 17h, pour rejoindre lassociation « Ensemble.savoir et être » qui ouvrira ces portes le 04 avril 2022



Je suis heureux de vous annoncer que pour moi lagence est arrivée à lhorizon que je métais fixé.





Merci à tous pour laccompagnement réalisé et pour celui qui sera réservé a mon successeur.







Je vous remercie pour tout,



Bien à vous,