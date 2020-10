Johanna GUEGUEN

Après une reconversion du domaine de la communication au secteur agricole, je souhaite utiliser l'agriculture comme outil de médiation afin de sensibiliser tout public à l'environnement, au travail à fournir pour se nourrir et aux solutions de développement durable.



Titulaire d'un BPJEPS EEDD (Brevet professionnel de la Jeunesse de l'Education Populaire et des Sports mention Education à l'environnement vers un développement durable), je suis à la recherche de nouvelles expériences dans l'animation.



Dynamique, rigoureuse et ouverte à l'innovation, je reste disponible pour tout échange professionnel.