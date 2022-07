Johanna LEGIEMBLE - FRANCESCHI

Face à un environnement économique et sociale en profonde mutation les sociétés cherchent des réponses pertinentes et adaptées pour concilier développement et pérennité.



Issue des milieux scientifiques et culturels, j'ai participé à la mise en valeur et à la gestion du patrimoine (muséographie, gestion de la biodiversité, veille écologique, études d'impact...).

Professionnelle de la gestion de l'information je sais qu'aucune opération, aucune analyse, décision, stratégie ne peut se construire sans l'appui d'un système qui regroupe les processus d'organisation, d'exploitation et d'échange des informations pertinentes.



Le regard que porte l'ethnologue sur les cultures du proche et du lointain, de même que les méthodes d'approches qualitatives qu'il développe dans chacun de ses terrains d'enquête, constituent des savoirs faire précieux pour les entreprises.

Alliant tout à la fois sens de l'observation, de l'écoute, et de l'analyse, ils permettent de cartographier des populations, des usages et des pratiques, sinon de repérer des besoins et des attentes.

C'est dans cette optique que s'inscrivent mes expériences passées et présentes sur les mutations sociales, la gestion de la biodiversité, les pratiques de consommation, l'analyse de l'information et son traitement, la fabrication d'outil d'aide à la décision.



Ce sont ces compétences multiples et complémentaires que je propose aujourd'hui aux entreprises, collectivités souhaitant renforcer leur pôle "Etudes économiques et sociétales"



Mes compétences :

Anthropologie

Bases de données

Biodiversité

Conseil

Développement durable

Documentation

Ethnologie

Études qualitatives

musées

Pêche

Sociologie

Veille

Veille stratégique

Voyages