Spécialiste polyvalent dans la communication intéractive et le design graphique.



Graphiste, Maquettiste, Flash Designer, Développeur, Formateur et Spécialiste du Web, j'accompagne les entreprises dans la réalisation et la mise en place de leurs outils de communications.



Flexible, efficace et innovant, mon objectif est de regrouper l'ensemble de mes compétences au service de l'ergonomie tout en me permettant de combiner les différentes étapes des chaines graphiques web & print.



Mon savoir-faire mélange études créatives, stratégies de communications et techniques afin de créer ou renouveler votre image de marque. Mon expérience me permet également d'offrir conseils et expertises pour tous vos besoins.



Mes compétences :

COMMUNICATION VISUELLE

WEBDESIGNER

GRAPHISTE

UX/UI DESIGN

CMS

DRUPAL 7.0

HTML5 CSS3

RESPONSIVE DESIGN

ADOBE CS6