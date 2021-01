John MALYSSE

Mon expérience professionnelle en tant que ,dessinateur projeteur et technicien méthode m'ont permis d'approfondir mes connaissances dans les milieux de la recherche et de l'industrie.



j'ai pu parfaire mes compétences techniques en DAO et CAO en interne . J'ai, par ailleurs, pu développer mon esprit d'équipe en participant aux briefings avec mes collègues du bureau d'étude .

faisant la liaison entre l'équipe de conception et la production j'ai su me rendre disponible avec diplomatie sur toutes les étapes d'un projet .



Dynamique et motivé, je porte un intérêt particulier à la recherche de solutions nouvelles et aux avancées technologiques, je sais m’adapter et ai le sens des responsabilités



Mes compétences :

Test et essai de validation

Cotation fonctionnelle

Développement et optimisation de produit

conception et modélisation 3D

Etude et suivi de projet

Simulation de fonctionnement

Elaboration de documents techniques