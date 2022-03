Johnny KERVINIO

Fort de plus de 12 ans d’expérience en gestion de centre de profits, j’ai ainsi pu développer de solides compétences en gestion économique et humaine en adéquation avec la politique de l’enseigne.



En particulier, en qualité de Directeur Régional pour l’enseigne La Halle Mode et Accessoires (Groupe Vivarte) et chez Jennyfer, mes compétences relationnelles et ma proximité terrain m’ont permis d’animer avec succès une équipe de 25 magasins, 160 collaborateurs dans 8 départements et maintenant un mixte de 7 succursales, 10 affiliés.



Respectueux de mes collaborateurs et recherchant la performance, j'ai toujours accordé une attention particulière à l'animation, au développement des compétences et à la motivation de mes équipes.



Au sein de mes magasins, j'ai constamment apporté la plus grande attention à la relation client, au conseil clients, au merchandising, au taux de transformation et à l'image de mes points de vente.



D'un naturel passionné, entreprenant, disponible et intègre, je suis un homme de terrain et ma disponibilité ainsi que mon gout pour le développement humain m’ont permis de réaliser d'excellentes performances au sein des différents postes que j’ai occupé.



Prêt à relever de nouveaux challenges, c'est par ma parfaite connaissance d'animation en qualité de Directeur de région sans oublier mes expériences sédentaires terrain en qualité de Directeur de centres de profits que je saurais faire évoluer les indicateurs de performance.



Je reste à l'écoute, disponible afin d'échanger de toutes propositions de collaborations.



Mes compétences :

Merchandising

Pilotage de la performance

Pilotage d'activité

Management

Communication

Marketing

Recrutement cadres

Microsoft Office

Gestion de projet

Formation