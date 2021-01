Johnny MICHIELS

Network Engineer, orienté réseau et Sécurité informatique .



Je suis pour le moment un des acteurs de la sécurité Antivirus d'une importante société belge .



Je suis également, par passion, et par gout, Photographe, et Créateur de Site WEB



Actuellement, je suis à la recherche d'endroits, de Salle d'expositions et de Modèles pour me permettre d'évoluer dans la photo .



Au plaisir de vous lire, et pourquoi pas, de nous entraider .



Cordialement,

Jo.



Mes compétences :

Webmaster

Photographie

Conseil

Informatique