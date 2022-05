Paulette CHEVRIN

J'ai toujours été attirée par l'humain, et toujours eu besoin de donner du sens à ma vie.

j'ai accompagné des personnes gravement malades et en fin de vie durant quelques années au sein des petits frères des pauvres en tant que bénévole et cela a été d'une grande richesse et d'une grande intensité.

j'ai travaillé en soins palliatifs, puis aux urgences d'un hôpital parisien, à domicile et pour finir, dans des maisons de retraite médicalisées. C'est là, que j'ai côtoyé la plus grande détresse, et c'est de ce constat qu'est né quelques années plus tard, le désir de redonner la place qu'ils méritent à nos aînés. Pour ce faire, j'ai décidé d'aller à leur rencontre, de leur donner la parole, de les immortaliser avec mon appareil photo et de retranscrire leur témoignage.

ma démarche est bénévole mais j'aimerais trouver un éditeur qui soit intéressé par mon projet car le but est de faire de tous ces témoignages recueillis un livre photo qui puisse ensuite trouver sa place dans les familles.











Mes compétences :

écoute centrée sur la personne

Photographe

écriture en vue d'un projet avec les personnes âgé