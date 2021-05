Jolanta LECH

Riche de 25 ans dexpérience en ressources humaines au sein de grands groupes internationaux, jai développé une expertise en management des ressources humaines dans des contextes variés et complexes : fusions-absorptions, filialisations, transferts et reprises de personnels, plans de sauvegarde des effectifs, changement doutil SIRH.

Actuellement, je recherche une mission temporaire (6 à 18 mois), en France ou à l'étranger.



Mes compétences:

Administration du personnel ; SIRH (Hypervision, Zadig, Pléiades, PeopleNet)

Élaboration et animation de la politique attractive des rémunérations et des avantages sociaux, coordination de l'activité « compensation & benefits » pour plusieurs pays

Pilotage des projets de changement et de laudit RH, mise en place des contrôles SOX (Sarbanes & Oxley)

Négociation des accords : frais de santé, prévoyance, participation/intéressement, épargne salariale, classifications, grilles de salaires

Législation du travail, plusieurs conventions collectives

Gestion de la mobilité internationale (packages de rétribution, égalisation fiscale)

Développement de l'efficacité et des compétences professionnelles des équipes RH

Management des équipes et du réseau international : jusqu'à 15 collaborateurs directs + coordination de l'activité compensation & benefits de 8 pays (Europe du Sud-Ouest et Maroc)

Anglais, allemand et polonais courants ; bon niveau de russe