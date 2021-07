Jonathan ANGEL

Janvier 2016



- Formation Administration Red Hat 7.1 Enterprise Niveau 1



Novembre 2010



- FORMATION SUR BLUECOAT Proxy SG et Fortinet

Cours et pratique sur les Proxy SG et Fortigate (Installation et Paramétrage)



Octobre 2010



- Formation F5 Networks (Load balancing),

Cours et pratique sur les équipements



Novembre 2009



- Formation CISCO ICND 1 et 2 (Vlan, Spanning-Tree, EIGRP, OSPF…)



Sept. 2006



- Titulaire de l’ECCP pour le métier de Technicien de maintenance informatique (Organisme AFOGEC – Paris 9ème



Juin 2003



- Baccalauréat Littérature.



Mes compétences :

Support

Réseau

Infrastructure

Cisco

Informatique

Microsoft Windows

Administration système

Linux Redhat

VMware ESX

RAID

MAC OS

SAN

VTL

Mac OS X

Sony VEGAS Pro

Montage vidéo

Adobe Premiere Pro