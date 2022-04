Jonathan COUPEL

Avr. 2008 à aujourd'hui: Consultant Altran / Chef de projet Qualité Gestion de projet, amélioration des processus d'édition de documentation technique automobile Technocentre Renault Guyancourt (78)



Avr. 2007 à Mars 2008 Consultant Altran / Ingénieur Qualité Calcul de besoins en pièces prototypes, gestions des sources d'approvisionnement, relations client / fournisseurs

Suivi de montage de pièces prototypes en bord de chaine Optimisation des flux logistique prototype Technocentre Renault Guyancourt (78)



Janv. à Sept. 2006 Ingénieur Sécurité / Ergonome Intégration des facteurs humains dans une analyse du risque de l’envoi de trains sur des voies non autorisées Paris, St Lazare (75)



Fév. à Mai 2005 Ingénieur Qualité Mise en place d’un suivi qualité via un tableau de bord en vu de standardisation. Valéo La Verrière (78)



Mai à Juill. 2004 Chargé projet production / qualité Description et amélioration des processus de conditionnement pour mettre en place un Workflow au sein du service qualité.

Inter-cosmétiques Angers (49)



Avr. à Août 2003 Chargé projet logistique / qualité Gestion des transports via une GPAO adaptée.

Amélioration du processus d’envoi des colis

Eu / Oust-Marest (78)



Nov. 2002 à Avr. 2003 Agent production / qualité Pilotage secteur petites pièces, étude de flux indicateurs, démarche améliorative.



Mes compétences :

Conduite du changement

Ergonomie

Management

Management des Processus

Qualité