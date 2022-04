Jonathan CUNIN

Je suis en formation Technicien supérieur en support informatique à l'IMIE Rezé et je recherche un stage de deux mois en support informatique avec les principaux objectifs suivants :



administration serveurs Linux et Windows

Scripting

Déploiement

Virtualisation VMware

Base de données

Routage



J'ai notemment un master en anglais et je souhaite rejoindre une entreprise pour un stage en support informatique pour novembre-décembre 2015.



Mes compétences :

Cisco

Administration système

GLPI

MySQL

Apache2

Microsoft Exchange

DFS

DHCP

Administration de serveurs

Ethernet

Squid3

TCP/IP

Fusion Inventory

Debian 8.1

Bind9

Support client

Bash

Microsoft Office 2010/2013

Administration de bases de données

PCA/PRA

Batch

Administration Windows 2012 R2

Routage IP

Administration réseaux

Windows PowerShell

Voix sur IP

Active Directory

Téléphonie sur IP

DNS