Jonathan DARMON

Mon bagage ?

L'obtention d'un Master en management couplé à un Master en Ressources humaines (en alternance) et mon expérience professionnelle de plus de 7 ans.



Aujourd’hui ?

Cette double casquette (management et RH) me permet aujourd'hui de pouvoir m'engager dans des défis variés aux thématiques diverses.

Répondre aux attentes des collaborateurs, offrir un accompagnement de qualité, développer la communication RH sont mes défis au quotidien.



Mes valeurs ?

Honnêteté, efficacité, bienveillance et plaisir sont les valeurs que porte pour m'épanouir dans mon travail.



Demain ?

Aider une entreprise innovante et ambitieuse dans le développement de ses ressources humaines en y apportant mes compétences en termes de RH et de communication.



Mes compétences :

Recrutement

Analyse des besoins

Ressources humaines

Français

Outils bureautiques