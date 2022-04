Jonathan DE ALMEIDA

Chargé de clientèle particuliers



Présent sur le secteur de Guéret et sur le département de la Creuse.



Accompagner les clients sur la protection au quotidien dans toutes les étapes de leur vie de la naissance au décès



Prévoir ensemble les risques de la vie.



Bilan de votre situation personnelle gratuit sur demande pour répertorier les garanties obligatoires et personnelles que vous possédez déjà, et savoir si elles sont suffisantes.



N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Vente

Assurance

Épargne

Banque