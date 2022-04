Jonathan DE ALMEIDA

Passionné par mon métier, j'ai pour missions de prospecter afin d'être à la source du projet.

D'évaluer un bien en fixant un prix en adéquation avec les vendeurs et le marché.

De trouver un acquéreur qualifié entre ses besoins, ses envies et son budget.

D'effectuer des visites qualifiées et de finaliser l'opération.



N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'informations, de conseils ou d'un avis. Disponible et à l'écoute, je serais ravi de vous lire.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Prospection commerciale

Marketing sportif

Techniques de vente

Gestion de la relation client