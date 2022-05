Actuellement je travaille pour AXA ou je vend des assurances décès,vie, accident et hospitalisation.Je possède une expérience de plus de 13 années dans le domaine de la téléphonie mobile. Mes compétences techniques et commerciales, ma ténacité et mon sens des relations humaines m’ont toujours permis d’établir des rapports de confiance avec la clientèle. J’ai toujours réussi à atteindre les différents objectifs demandés qui m’étaient fixés.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel