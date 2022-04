Jonathan Debaere, 33 ans, actuellement développeur Front-end chez Itelios à Lille.

Fort d'une expérience de 10 ans, d'abord en tant que développeur PHP puis en tant qu'intégrateur et enfin développeur Front-end, je suis passionné par mon métier et toutes les technologies qui gravitent autour, en témoigne mon compte twitter @substitute59.



J'ai principalement travaillé en agence (Insitaction, Kactus Communication, Pictime, Altima et Itelios) mais j'ai aussi effectué quelques missions directement chez le client (Finaref, 3 Suisses, Phildar).



J'ai également travaillé en tant que prestataire et développeur Free-lance, notamment pour des studios graphiques ou des agences, tels que : Studio CQFD, Wokine, MBS Communication, La forge des marques, ...



Mes compétences :

JavaScript

Symfony2

MySQL

JQuery

HTML 5

CSS 3

PHP 5

Prestashop

Joomla

Magento

Wordpress

Adobe Photoshop CS6

Nodejs

SASS

Less

Browserify

AngularJS

Backbone

Grunt

React

Ember

PhoneGap

Gulp

Unity

Hybris

Kentico

Twig

Smarty

Jade

Salesforce Commerce Cloud

Demandware