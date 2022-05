Mathilde TAY

Conceptrice rédactrice depuis 5 ans, indépendante depuis 3 ans.

Pas de spécialité mais une petite préférence pour les sujets liés à la cuisine, la gourmandise et la gastronomie (depuis l'obtention d'un CAP en cuisine traditionnelle française - 2016).

Pour tout autre sujet, l'infosourcing et la curiosité sont mes plus fidèles alliés.



Mes compétences :

Rédaction web

Relations Presse

Communication externe

Community management

Conception rédaction