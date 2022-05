Mathilde PAYET

Agée de 28 ans, Je suis titulaire du BTS Assistant de direction.

J'ai réalisé une Licence professionnelle "Gestion des ressources humaines en PME", une année d'alternance que j'ai effectué au sein de France Télécom à l'UPR SO à Portet sur Garonne en tant qu'assistante ressources humaines.

Actuellement je suis en CDD,jusqu'en septembre 2012, au CSRH de France Télécom comme assistante RH à Limoges et je recherche un poste d'assistante RH sur Paris, Lyon ou Toulouse principalement mais je reste mobile en France.



Mes compétences :

Pack Office 2007

Administration du personnel

Contrat de travail

Accueil physique et téléphonique

Paie Gestion des Ressources Humaines

Recrutement

Autonomie professionnelle

SAGE / CEGID