Jonathan DEGRACE

Bonjour cher visiteurs/visiteuses,



Actuellement en formation pour d'affuter et approfondir mes savoirs-faire techniques afin d'être prêt à relever de nouveaux défis techniques, professionnels et humain.

Je reste à l'écoute pour toutes sortes de discussions sur des sujets aussi variés que les technologies , les sciences, l'économies ainsi que pour des projets futurs.



Bonne journée/soirée.

Jonathan



Mes compétences :

Dell gamme serveur PowerEdge

Dell Gamme Networking PowerConnect

Dell Gamme Stockage PowerVault

IBM System X

IBM Stockage V3700

V7000

V5000

Microsoft Windows

840

IBM FlashSystem 720

900

Hyper V, ESXi, solutions collaboratives : Outlook

Base de données, Access, MySQL, Workbench, phpMyAd

Supervision du système d’information SNMP, Nagios,

Poste de travail utilisateur (W7, W10, Ubuntu, dua

Gestionnaire d’incident GPLI et gestionnaire de pa

Commutation, routage, Pfsense, serveur Windows, Fr