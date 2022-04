Jonathan DERRIEN

•Pilotage de l’atelier assemblage ( env 10 lignes de production )



•Management et animation d'équipe (env 30 opérateurs )



•Coordination des flux matières



•Maîtrise de l'outil de production et des méthodes ( 5s, smed... )



•Maîtrise des outils bureautiques ( word, excel... )



•Formation, intégration du personnel saisonnier et permanent



•Gestion et ordonnancement journalier de la production



•Suivi de l'objectif productivité/qualité; mise en place d’indicateurs ( TRS )



•Détection des dysfonctionnements et maintenance de 1er et 2ème niveaux