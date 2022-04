Jonathan DESCHAMPS

Auteur, bénévole associatif dans les logiciels libres et la culture, formé sur l'éducation à la santé et certains champs informatiques comme la PAO et le matériel informatique. Auparavant président d'une association de lutte contre l'homophobie et le sexisme, et élu pendant huit ans au sein d'un CA et du bureau d'une association culturelle rayonnant notamment sur la Picardie, je fais actuellement partie d'une association qui a édité plusieurs livres dont j'ai fait la mise en page ; je me concentre sur cette dernière activité. Je fais aussi partie d'une association littéraire et une autre de promotion des logiciels libres.