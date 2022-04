Je m'appelle Jonathan Devin j'ai 22 ans et je suis étudiant en Master 2 informatique à l' ULCO Calais . Je souhaite devenir plus tard formateur en informatique ou développeur logiciel . Je suis actuellement à la recherche d'un stage de 6 mois de Mars à Aout en informatique dans la région du Nord/Pas-De-Calais pour valider ma deuxième année de Master Informatique . Bonjour à ceux qui visitent mon profil =)





Mes compétences :

Informatique

PostgreSQL

Personal Home Page

OpenGL

MySQL

Microsoft Windows

JavaScript

Java

HTML

Cascading Style Sheets

C++

C Programming Language

BlackBerry

Android

3D Studio Max