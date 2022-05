Morgan CARON

Vous recherchez votre futur technicien informatique polyvalent.



Des atouts pour votre entreprise :

- Titulaire du BTS Services Informatiques aux Organisations,

- 1 an et 2 mois d'expériences professionnelles acquises au sein d'un hôpital, d'un lycée et d'une entreprise de services informatiques auprès des TPE et PME.

Actuellement, je suis assistant d'éducation TICE à temps partiel au Collège Jean-Moulin de Barlin (CDD jusqu'au 31/08/17).



Je suis prêt à m'intégrer et évoluer au sein de votre équipe avec mes connaissances et compétences en systèmes, réseaux, maintenance et sécurité informatique, acquises lors de ma formation en Licence professionnelle Systèmes Informatiques et Logiciels Spécialité Sécurité informatique.



N'hésitez pas à consulter mon profil ! Et contactez-moi.



Morgan



Mes compétences :

Logiciels utilisés : Windev, Workstation 9

Maîtrise Pack office, Open Office

Maintenance informatique : format., configuration

Réseau : adressage IP V4, Routage, VLAN

Windows server 2012

Windows xp, vista et seven

Linux Debian 7.1