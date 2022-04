Jonathan DOBIGEON

Passionné par l'environnement, j'ai entrepris après le bac de réaliser un cursus universitaire à l'UFR des sciences d'Angers qui m'a permis d'obtenir une maitrise en biologie des populations et en écologie des écosystèmes.

Par la suite j'ai réalisé un master de gestion des ressources naturelles et développement durable, où j'ai pu réaliser un stage de 6 mois en fédération de pêche.



Très intéressé par le domaine de l'environnement et de l'enseignement, je recherche actuellement un poste de remplaçant.



http://dobigeonj.chez.com

Mes compétences :

C2I 2 Enseignement

Écologie

Enseignement

Environnement