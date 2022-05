Sonia DOBIGEON

Je suis actuellement en démarche pour intégrer la formation « House of code » que propose le CNAM.



La formation « House of code » est une formation sur 20 mois dont 3 mois en POE (novembre 2019 à fin janvier 2020) puis 17 mois (de février 2020 à juin 2021) en alternance.



Les 3 mois de formation en POE et mes connaissances en informatique (Linux, Pack Office, Internet …), me permettront d’acquérir toutes les connaissances et compétences nécessaires pour intégrer vos projets durant mon alternance. C’est pourquoi je suis à la recherche d’une entreprise qui me permettrait d’allier enseignement théorique et formation pratique.

J’ai choisi l’alternance pour être en réel contact avec le monde du travail, ce qui me permettra d’acquérir de l’expérience professionnelle au cours de ma formation et de m’investir totalement dans de véritables projets en y mettant toute mon envie d’apprendre et toute mon énergie.

Forte de mes 10 ans d’expériences professionnelles antérieures, je suis rigoureuse et autonome, je suis attachée au strict respect des process définis. Mon sens logique et mes capacités d'analyse et de synthèse constituent des atouts que je souhaite pouvoir mettre à votre service.



Mes compétences :

Planification stratégique

Adaptation

Sens de l'initiative

Travail en équipe

Internet

Linux

Microsoft Office