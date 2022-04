Jonathan DUPERRON

Ingénieur d'études et développement au sein de Proxiad, j’interviens majoritairement dans l'analyse et le développement d'applications selon les besoins clients (Etude, configuration et développement).



Je participe à différentes étapes d'un projet :

- Recueil de besoins, étude de cahier de charges et analyse.

- Rédaction de spécifications fonctionnelles et techniques ou de cahier des charges conjointement avec la MOA.

- Réalisation et développement.

- Installation, configuration

- Réalisation de documentations diverses.

- Transfert de compétences.

- Management d'une équipe de 2,3 personnes



Mes missions chez différents clients (SOGET, Groupe Hospitalier du Havre, BiologID, Ferrero ...) mon permis d'acquérir des compétences sur les technologies suivantes :

- Développement : C#, ASP.NET, HTML, CSS, Javascript / JQuery, PHP...

- Base de données : SQL Server, Oracle, SQL, PL/SQL.

- Systèmes : Windows, Windows Server.

- Outils : Visual Studio, Team Foudation Server, TOAD ...

- Bureautique : Office (Word, Excel, PowerPoint).



Mes compétences :

JavaScript

HTML

JQuery

Microsoft .NET

CSS

Java

PHP 5

C#

Knockout