Daniel VANDEWALLE

Je suis d'un profil pluridisciplinaire qui recouvre un grand nombre des secteurs industriels Français.

Je manage des projets ou des parties de projets depuis plus de 15 ans.

J'ai un bon relationnel et je travaille aussi bien en équipe qu'en autonomie.

J'ai une très bonne expérience des contacts clients Privés et Etatiques,fournisseurs de 1er et second rang, management d'équipes R&D ou Projets.

Mes zones géographiques préférentielles sont:

Ile de France, Région SUD de la France.

Doté d'une grande faculté d'adaptation, j'étudie toute proposition.



Mes compétences :

Architecture

Architecture système

Chaudronnerie

Géotechnique

Gestion de projet

Installations Générales

Mécanique

Nucléaire

optronique

pétrole

Video

vidéo surveillance