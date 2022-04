Après une reprise d'études réussie à L'ENSEIRB-MATMECA, pour préparer un diplôme d'ingénieur informatique, je me spécialise dans l'administration des systèmes et réseaux et les technologies de datacenters.



Mes compétences :

Administration système réseaux

Développeur

Virtualisation

Datacenter

Réseau

Cisco

Stockage

Réseaux informatiques & sécurité

Ingénierie

Gestion de projet