Morgane BUTSCHER

Cours suivis en 3ème année



Systèmes d’exploitation : Linux embarqué, Systèmes d’exploitation Temps réel, Programmation système, Pilotes de périphériques, Temps réel sous Linux. Développement noyau.



Réseaux et Sécurité: Sécurité matérielle des systèmes et des données, Initiation à la sécurité des réseaux.



Systèmes sur Silicium : SOC et SOPC, Architecture avancée, Processeurs DSP pour l’embarqué.



Langages et modélisation de systèmes: Modélisation de systèmes par la méthode UML, Flot de conception numérique avancé, Langage Java, Java pour l’embarqué (JavaCard)