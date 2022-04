Jonathan ETTEDGUI

Ayant réalisé mon cursus d'apprentissage ingénieur chez ALSTOM Transport, j'ai une bonne connaissance de l'industrie ferroviaire.

Je souhaite poursuivre ma carrière d'ingénieur à l'issue de ma formation qui se termine le 30 septembre 2010.



J'ai des compétences en développement logiciel (Design et Validation) de systèmes embarqués.



Et j'ai aussi des compétences en management de projet

(expérience réussie d'un an en tant que chef de projet qui consistait à déployer dans le service une solution logicielle de management des tests).



Mes compétences :

Aéronautique

Chef de projet

Intégration

Recherche

Validation