Jonathan FREDJ

Je suis actuellement Directeur Adjoint d'une agence bancaire dans le 16e à Paris en CDI.



Diplômé d'un Master 2 Banque Finance Internationale suivi à l’ISEM Nice, j'exerce au sein de la banque de détail depuis 8 ans. Je suis à ce jour ouvert à d'autres secteurs comme les assurances, la banque d'affaires ou la banque privée.



Le développement commercial, la gestion des clients particuliers, professionnels et entreprises, l'analyse financière, la gestion de patrimoine, le conseil en assurances, le management et l'audit sont autant d'activités que je pratique régulièrement depuis plusieurs années dans le cadre de mes différentes fonctions.



Auparavant, mon expérience acquise au sein de la Marine Nationale pendant six ans, a mis en évidence de fortes capacités d’implication et d’adaptation.



L’originalité de mon parcours, ma motivation, mon ouverture d’esprit ainsi que ma mobilité professionnelle sont également de véritables atouts de ma candidature.



Je reste disponible pour tout renseignement et vous propose une rencontre afin d’échanger sur mon parcours professionnel et sur les postes à pourvoir.



Mes compétences :

Team Building

middle office

back Office

Customer Relationship Management

Prospection commerciale

Fiscalité patrimoniale

Analyse financière

Microsoft Office

Management

Finance d'entreprise

Négociation commerciale