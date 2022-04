Jonathan GALLERY

Passionné d'économie, de finance et de fiscalité, j'accompagne mes clients dans la gestion de leur patrimoine.

Mon apprentissage rapide des process et mes capacités d'organisation me permettent de m'intégrer facilement à de nouvelles structures.



J'aime m'impliquer dans la vie de mon entreprise, que ce soit par l'appui de mes collègues grâce à mon expertise technique, par l'organisation d'événements (vernissage d'exposition d'art) ou par ma participation aux associations sportives.



Mon goût prononcé pour le sport m'amène à réaliser de nombreuses activités en compétition : tennis de table et course à pied ; et en loisirs : natation, cyclisme et ski.



J'apprécie également la découverte de nouveaux horizons lors de nombreux voyages en France et à l'étranger (Écosse, Irlande, Autriche, Espagne, Portugal, Maroc, Turquie, Mexique, Argentine).







Mes compétences :

Banque

Défiscalisation

Fiscalité

Gestion d'actifs

Gestion de fortune

Gestion de patrimoine

Gestion Financière

Immobilier

Investissement

Investissement immobilier

Retraite

Conseil financier