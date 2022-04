Jonathan Gandy

« Un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs »



Voilà la définition du fameux développement durable proposée par le rapport Brundtland. Dit comme ça, ça semble évident, tellement évident que l'on se demande comment nous avons pu faire autrement. Et pourtant ...



De formation scientifique orientée mécanique, j'ai toujours ressenti la nécessité de la sauvegarde de notre environnement (comme la plupart des gens ...)

Sans pour autant agir à ce sujet (comme la plupart des gens ...)



J'ai de plus une passion : comprendre le fonctionnement de l'énergie.

Elle est partout, là autour de nous, dans les rayons du soleil, dans les molécules complexes de la chimie, dans le cœur du noyau terrestre. D'où vient-elle, où va-t-elle, comment l'utilise-t-on ?

Elle est là en quantité tellement énorme qu'elle semble illimitée. Et pourtant nous l'utilisons si mal que nous en sommes réduits à surconsommer nos ressources, alors qu'une large partie du monde n'y a pas accès.



Avec toute notre science, nos connaissances, notre énergie, n'y a-t-il pas moyen de faire mieux ?

Bien sur que nous pouvons faire mieux.

Bien sur que nous devons faire mieux.



Certains disent : "La Terre est trop petite pour 6 milliards d'être humains"

Ou encore : "Nous devons trouver d'autres sources d'énergie"



Moi je préfère regarder le rendement déplorable de nos systèmes de consommation d'énergie.

Une voiture avec un moteur à explosion ? Nul !

Une centrale nucléaire, des lignes haute tension et une ampoule à incandescence ? Archi nul !

Si on obtenait des systèmes de consommation d'énergie à haut rendement, les deux problèmes ne se poseraient même pas.



J'ai donc choisi de créer ma structure pour conseiller et accompagner les projets d'économies d'énergie liées au bâtiment : Savoie Eco'Logis Conseil.

Les solutions techniques existent, les financements existent. Il ne manque que l'information et l'accompagnement pour franchir le pas. J'en ai fait mon métier.



Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur notre accompagnement ainsi que sur notre démarche, prenons contact.



Jonathan Gandy

jonathan.gandy@ecologisconseil.fr

www.ecologisconseil.fr



Mes compétences :

Economie d'énergie

Conseil

Performance énergétique

Energies renouvelables

Consultant

Audit

Formation