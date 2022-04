Jonathan GARCIA

Juriste d'entreprise opérationnel, je pratique le droit des contrats et le droit des affaires au quotidien pour soutenir, protéger et optimiser le fonctionnement de la société.

J'exercice ainsi une fonction Business Partnercar mon rôle de responsable juridique se mêle à une fonction constante de responsable commercial du pole "Equipement administratif et édition juridique".

Dès lors, de la négociation fournisseur à l'exécution des contrats, je mets en oeuvre des stratégies d'optimisation contractuelles et un suivi contractuel approfondi : analyse produits, prévention des risques financiers, mise en oeuvre des campagnes promotionnelles, veille juridique permanente, négociation des avenants et gestion des sinistres.



Cette fonction permet de se positionner en véritable Business Partner, car le rôle du responsable juridique et commercial est aussi de manager une équipe, de monter des projets, de mettre en oeuvre des plans d'actions pour la conquête de nouveaux marchés et de nouveaux partenaires.



Docteur en droit, j'ai rédige une thèse en droit du contentieux. Ce travail m'a conduit à analyser en profondeur les interactions entre la loi et les normes inférieures dans les décisions judiciaires. C'est un secteur déterminant pour comprendre les réalités contemporaines du système juridique, économique et social. La thèse est également une parfaite formation pour comprendre les enjeux liés à la recherche scientifique, aux dossiers de demande des financements publics et la mise en place des programmes de recherche.



Par ailleurs, je possède une spécialisation en droit public économique qui s'est traduite par des articles de doctrine et des communications lors de manifestations scientifiques. Cet ensemble d'expériences et de compétences est lié à mes activités de formation, de recherche, et d'enseignement à la Faculté de Droit de Montpellier.



A ce titre, je me tiens à votre disposition pour échanger sur des centres d’intérêts communs.



Au plaisir de m'entretenir avec vous,



Mes compétences :

Edition juridique

Droit public

Droit economique

Marchés publics

Redaction contractuelle

SCM

Restaurants

Prescriptions

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Blogging