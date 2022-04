Jonathan GARREAU

Employé de la grande distribution et qualifié en management et gestion, je suis une personne très polyvalente qui s'adapte rapidement.



J'aime l'optimisation dans mon travail et crée sans cesse des outils pour être plus efficace. Quelques bonnes connaissances en informatique m'aident fortement.



Je m'investis toujours pleinement et aime le travail en équipe.



Mes compétences :

Informatique

Gestion de projets

Management d'équipe

Gestion commerciale

Relation clients

Office

Relation fournisseurs